Агуэро об отце: «Он никогда не говорил, что я хорошо играю. Когда я завершил карьеру, он сказал, что я лучший игрок, которого он видел»

рассказал об отношениях с отцом.

«Меня всегда поддерживала семья и Бенхамин (сын – прим. Sports.ru), что имеет основополагающее значение во все времена. Исключением был мой старик, который сказал, что моя игра – катастрофа.

Он был очень жестким и требовательным. Он никогда не говорил мне, что хорошо играю. Когда я завершил карьеру 15 декабря, он сказал, что я лучший игрок, которого он видел.

Я наплевательски относился ко многим вещам, а он был довольно строг в этом отношении.

Он всегда искал способ сделать так, чтобы я чувствовал себя плохо, даже несмотря на гол или хорошую игру. Даже когда я был большим парнем и забивал, он говорил, что мне повезло. Он говорил мне многое такое, из-за чего я не мог расслабиться, потому что мог выложиться больше.

Ему не было достаточно того, что я тренируюсь и играю. И если я плохо вел себя на улице, он говорил, что я не буду играть или тренироваться. Из-за него я плакал всю неделю, пока он не передумает.

Это были другие времена, но меня это вполне устраивает. Это сослужило мне хорошую службу, и я многому научился. Сегодня у меня нет ненависти к моему старику за то, как он обращался со мной. Благодаря ему я научился ценить футбол и сосредотачиваться на том, чего я хотел. Он даже не позволял мне ходить танцевать, когда я был в своем первом клубе «Индепендьенте». Я плакал, я был ранимым», – сказал Агуэро.