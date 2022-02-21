ЦСКА интересен хавбек «Лестера» Менди. Он выиграл Кубок Африки с Сенегалом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Сборная Сенегала по футболу Лестер Нампалис Менди Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера».

Московский клуб после срыва трансфера хавбека Шеки из «Лилля» продолжает поиски футболиста для укрепления центра поля.

В сферу интересов армейцев попал опорный полузащитник сборной Сенегала Нампалис Менди, сообщает журналист Иньяцио Дженуарди.

29-летний Менди провел 5 матчей на Кубке Африки и выиграл с командой трофей.

За «Лестер» он провел лишь один матч в сезоне – в Кубке английской лиги. Подробная статистика игрока – здесь.

Также ЦСКА интересен хавбек «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен.

ЦСКА берет опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные