ЦСКА интересен хавбек «Лестера» Менди. Он выиграл Кубок Африки с Сенегалом

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера».
Московский клуб после срыва трансфера хавбека Шеки из «Лилля» продолжает поиски футболиста для укрепления центра поля.
В сферу интересов армейцев попал опорный полузащитник сборной Сенегала Нампалис Менди, сообщает журналист Иньяцио Дженуарди.
29-летний Менди провел 5 матчей на Кубке Африки и выиграл с командой трофей.
За «Лестер» он провел лишь один матч в сезоне – в Кубке английской лиги. Подробная статистика игрока – здесь.
Также ЦСКА интересен хавбек «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен.
ЦСКА берет опорника «Эвертона», но есть проблема. Уже три года он лечится, а не играет