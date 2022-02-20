Пиоли о 2:2 с «Салернитаной»: «Милан» играл плохо. Мы разочарованы, приехали за победой»

остался разочарован ничьей «Милана» с «Салернитаной» (2:2).

«Команда плохо играла с точки зрения техники и принятия решений. Мы были дерганными, неаккуратно пасовали, недостаточно использовали пространство и дорого заплатили за простые ошибки.

«Мы разочарованы, потому что не играли в свой обычный футбол. Конечно, мы могли сыграть лучше. Беспокоит то, что мы начали матч хорошо, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали.

Хорошо, что мы отыгрались и добыли ничью, но нельзя отрицать, что мы приехали за победой. Мы должны учиться на своих ошибках и в следующий раз действовать лучше», – сказал тренер .