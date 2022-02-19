Гвардиола в 4-й раз проиграл оба матча за сезон одному сопернику в чемпионате

«Тоттенхэм» – четвертый клуб, обыгравший команду Пепа Гвардиолы дважды за сезон в чемпионате.
«Ман Сити» сегодня проиграл «шпорам» в 26-м туре АПЛ (2:3) – это поражение стало для «горожан» третьим в нынешнем розыгрыше АПЛ, два из них – от «Тоттенхэма», который также выиграл в матче 1-го тура (1:0).
В карьере возглавляющего «Сити» Гвардиолы это четвертый случай, когда его команда в рамках одного сезона проиграла в чемпионате отдельному сопернику оба матча.
В сезоне-2016/17 две победы одержал «Челси», который тогда возглавлял нынешний тренер «шпор» Антонио Конте, в сезоне-2019/20 – «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».