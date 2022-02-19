У «Ромы» Моуринью 3 ничьих и поражение в последних 4 матчах

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Верона Футбол

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 26-м туре Серии А.

Римляне ни разу не сумели победить в последних четырех матчах во всех турнирах. На данном отрезке у них 3 ничьих и поражение.

Далее команда Жозе Моуринью встретится со «Специей» – это случится 27 февраля.

Рома – Верона 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
19 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Барак, 0:2 – 20 Тамез, 1:2 – 65 Вольпато, 2:2 – 84 Бове.
РомаРуй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).
ВеронаМонтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).
Предупреждения:
Казале (16), Пеллегрини (38), Сержиу Оливейра (39), Карсдорп (69), Гюнтер (89).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные