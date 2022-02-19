У «Ромы» Моуринью 3 ничьих и поражение в последних 4 матчах

сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 26-м туре Серии А.

Римляне ни разу не сумели победить в последних четырех матчах во всех турнирах. На данном отрезке у них 3 ничьих и поражение.

Далее команда встретится со «Специей» – это случится 27 февраля.