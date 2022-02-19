У «Ромы» Моуринью 3 ничьих и поражение в последних 4 матчах

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» (2:2) в 26-м туре Серии А.
Римляне ни разу не сумели победить в последних четырех матчах во всех турнирах. На данном отрезке у них 3 ничьих и поражение.
Далее команда Жозе Моуринью встретится со «Специей» – это случится 27 февраля.
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).
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Верона –
Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).
- Предупреждения:
- Казале (16), Пеллегрини (38), Сержиу Оливейра (39), Карсдорп (69), Гюнтер (89).