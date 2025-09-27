Лаутаро вошел в топ-5 бомбардиров «Интера» в истории в Серии А со 117 голами. До рекорда Меаццы – 80 мячей

Лаутаро Мартинес вошел в топ-5 бомбардиров «Интера» в Серии А.

Нападающий миланской команды поразил ворота «Кальяри » в 5-м туре чемпионата Италии (1:0, первый тайм).

Это 117-й гол аргентинского футболиста в рамках лиги. Он опередил Сандро Маццолу (116) и вошел в пятерку лучших бомбардиров «нерадзурри» в истории Серии А. Больше за «Интер » в этом турнире забивали только Алессандро Альтобелли (128), Иштван Ньерш (133), Бенито Лоренци (138) и Джузеппе Меацца (197).