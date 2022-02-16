Миятович об игре «Реала»: «Увиденное разбило весь мой оптимизм. Команда разочаровала во всем»

Бывший нападающий «Реала» раскритиковал игру команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против (0:1).

«У меня были позитивные ощущения перед игрой, я полагал, что «Реал» продемонстрирует свой стиль в столь важном матче.

Однако увиденное разбило весь мой оптимизм. разочаровал меня во всем. Команда была медленная, не показала характер. Я всерьез обеспокоен.

Если за 90 минут, имея такой состав, ты не можешь попасть в створ… Представьте, что мы, болельщики «Реала», чувствуем.

У любой команды может быть неудачный вечер, можно плохо провести несколько минут. Но все 90… Ни разу у меня не появилось впечатление, что «Реал» может ждать что-то, кроме поражения», – сказал Миятович.

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