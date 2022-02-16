Почеттино про 1:0 с «Реалом»: «ПСЖ» контролировал игру и заслужил победу. Первый шаг важен»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше «Реала» и заслужили победу.

Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра.

Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Мы усердно работали, чтобы их остановить и держать мяч как можно выше. Мы контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов.

Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию», – сказал Почеттино Canal+.

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