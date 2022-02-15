Фердинанд о победителе ЛЧ: «У «Ливерпуля» и «Сити» больше шансов, но «Челси» неподалеку, где-то рядом с «Баварией»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что у «Челси» неплохие шансы защитить титул победителя .

«Я думаю, это третья среди команд, способных добиться победы. У и , еще двух английских команд, больше шансов, но будет неподалеку, где-то рядом с «Баварией».

Надо понимать, что у этих парней есть нужный опыт, а это много значит. Они знают, что нужно делать, игроки – подходящего возраста, а тренер становится все авторитетнее.

Они определенно будут представлять угрозу для остальных. Учитывая их опыт и то, что они чемпионы, их очередной соперник скажет: «Будет непросто». Никому легко не будет», – сказал Фердинанд BT Sport.