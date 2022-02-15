Роман Орещук: «Динамо» будет выше «Зенита» через 2-3 года. Скриньте»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Себастьян Шиманьски Футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о перспективах клуба, говоря о будущем полузащитника команды Себастьяна Шиманьского.

– Шиманьски рассматривает предложения из России?

– Я думаю, нет.

– Даже «Зенит»?

– Даже «Зенит». А зачем?

То, как правильно развивается «Динамо», поверьте мне… Как говорят в твиттере, скриньте – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». По функционалу, академии, скаутингу – 100% будет выше.

По результату, может быть, «Зенит» еще будет выше, потому что «Зенит» все-таки может больше себе позволить на затраты по футболистам, – сказал Орещук.

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