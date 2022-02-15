Чистяков о первом пасе Ракицкого: «Конечно, мне хочется играть так же легко, как он. Но у меня нет этого от природы»

Защитник в интервью Sports.ru рассказал, в каких игровых компонентах хотел бы прибавить.

– , с которым вы пересекались в , говорил, что тебе нужно прибавлять в начале атаки. Как оцениваешь себя на мяче?

– Мне кажется, все очевидно. Я никогда не был силен в начале атаки. Физически, в борьбе, вверху – да, что-то могу. Конечно, я пытаюсь прибавлять в передачах, но если у меня этого нет от природы, что сделать? Глобально – нет и нет. И говорить не надо – я же сам все понимаю. Лучше играть на сильных сторонах.



– Что самое сложное для тебя при начале атаки?

– В некоторых моментах я не рискую, стараюсь сыграть понадежнее. Иногда затягиваю с принятием решения. Я не считаю себя футболистом, который может быстро выбраться из непростой ситуации. Для меня лучше, когда есть побольше пространства и побольше времени, чтобы подумать.

Полтора года я играю в вместе с Ракицким. Конечно, когда я смотрю на него, мне хочется играть так же легко, как он. Но у меня нет этого качества, поэтому не буду ничего придумывать, – сказал Чистяков.

«Перед «Челси» сказал себе: кайфуй, ты шел к этому всю жизнь». Чистяков – о длинном пути в «Зенит» и сборную