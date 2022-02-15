Нико Гонсалес интересен «Ман Сити». «Барселона» хочет продлить контракт с игроком

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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может сменить клуб.

По информации Marca, в игроке заинтересованы 5 клубов – 3 из АПЛ, 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А. В частности, футболист привлек интерес «Манчестер Сити»

«Барселона» хочет продлить контракт с футболистом. Переговоры начнутся после продления соглашений с Гави и Рональдом Араухо.

Действующий контракт Гонсалеса с «Барсой» рассчитан до 2024 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, – 500 миллионов евро.

С подробной статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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