Нико Гонсалес интересен «Ман Сити». «Барселона» хочет продлить контракт с игроком

Полузащитник «Барселоны» может сменить клуб.

По информации Marca, в игроке заинтересованы 5 клубов – 3 из , 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А. В частности, футболист привлек интерес .

хочет продлить контракт с футболистом. Переговоры начнутся после продления соглашений с Гави и Рональдом Араухо.

Действующий контракт Гонсалеса с «Барсой» рассчитан до 2024 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, – 500 миллионов евро.

С подробной статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.