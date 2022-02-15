Пикфорда подозревают в участии в массовой драке. В пабе высмеяли «маленькие ручки» голкипера

Вратарь и сборной Англии Джордан Пикфорд подозревается в участии в массовой драке.

Полиция ведет расследование по поводу конфликта, произошедшего в одном из пабов в Саут-Тайнсайде.

Сообщается, что в заведении кто-то высмеял «маленькие ручки» голкипера, который был в компании друзей. Это привело к потасовке, в которой одному человеку сломали нос, а еще одному повредили мобильный телефон.

Полиция ищет свидетелей. На данный момент нет оснований полагать, что сам Пикфорд нанес кому-то травмы.