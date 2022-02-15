Нуралы Алип: «Хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат – испанский»

Новичок рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть в будущем.

– Твой первый тренер Ержан Джамбиров рассказывал, что ты в детстве играл нападающего. Как долго? Успешно?

– Ну как нападающего. В детстве нет позиций – все играют везде. Два-три года я был нападающим, а в «Кайрате» перевели на место опорника. Затем в каком-то турнире один из наших центральных защитников получил травму, и меня перевели в оборону во время матча. Я вроде нормально отыграл, моя команда победила 1:0. И в дубль меня уже брали как центрального защитника.

– Ты левша. На какой позиции и в какой схеме тебе удобнее играть?

– Без разницы, если честно. При игре в три защитника у меня больше объема, потому что надо страховать левого вингера, целую зону. Когда четыре защитника – все стандартно, я привык к этому. Когда Бердыев пришел в «Кайрат», мы играли в три центральных защитника, он научил принципам.

– «Зенит» берет тебя в аренду. Но что дальше? У тебя есть мечта?

– Я всегда говорю, что надо работать здесь и сейчас. Если получится – хорошо. Если нет – ничего страшного, дальше работаем. Конечно, хочется поиграть за рубежом. Мой любимый чемпионат – испанский. Но любимого клуба нет, – сказал Алип.