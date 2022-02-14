Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет. Он ударил директора «Спортинга»

Защитник «Порту» Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок.
По окончании матча против «Спортинга» (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой 38-летний Пепе ударил директора «Спортинга», что отразил в своем отчете арбитр Жоау Пиньеро.
Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.
Такое же наказание грозит игроку «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».
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