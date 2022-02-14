Пепе могут дисквалифицировать на срок от 2 месяцев до 2 лет. Он ударил директора «Спортинга»

Защитник может получить дисквалификацию на длительный срок.

По окончании матча против «Спортинга» (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой 38-летний Пепе ударил директора «Спортинга», что отразил в своем отчете арбитр Жоау Пиньеро.

Согласно дисциплинарному регламенту лиги, футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

Такое же наказание грозит игроку , который толкнул директора «Порту».

5-минутная драка, 6 красных и стычка президентов на парковке. Хаос в матче «Порту» и «Спортинга»

