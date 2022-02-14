Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе». Контракт – до 2024-го

Бывший защитник «Динамо» перешел в .

Футболист подписал контракт со словенским клубом до лета 2024 года.

Морозов и расторгли контракт 6 февраля. Игрок дебютировал за столичную команду в августе 2015 года, на его счету 119 матчей за это время. В предыдущем сезоне Морозов играл за «Уфу» на правах аренды.

Подробно со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.