Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе». Контракт – до 2024-го

Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов перешел в «Целе».
Футболист подписал контракт со словенским клубом до лета 2024 года.
Морозов и «Динамо» расторгли контракт 6 февраля. Игрок дебютировал за столичную команду в августе 2015 года, на его счету 119 матчей за это время. В предыдущем сезоне Морозов играл за «Уфу» на правах аренды.
Подробно со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
V Celje prihaja Grigory Morozov!👑— NK Celje (@NKCelje) February 14, 2022
Grigory, dobrodošel v knežjem mestu!📃✍️
Več na: https://t.co/Lhu6DftLGs#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/J7X4wMJPeU