Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе». Контракт – до 2024-го

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Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов перешел в «Целе».

Футболист подписал контракт со словенским клубом до лета 2024 года. 

Морозов и «Динамо» расторгли контракт 6 февраля. Игрок дебютировал за столичную команду в августе 2015 года, на его счету 119 матчей за это время. В предыдущем сезоне Морозов играл за «Уфу» на правах аренды.

Подробно со статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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