«Это журналистика пятого класса». Моуринью раскритиковал итальянскую прессу после игры с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал итальянские спортивные медиа после игры с (2:2).

«Мизерную часть публикаций я не могу назвать ложью, все остальное – журналистика пятого класса.

Это журналистика без морали, она не знает самой сути журналистики – правды.

У нас есть команда, и если есть в ней то, в чем мы непобедимы, так это сплоченность и гармония.

Нас могут назвать слабыми, но никто не скажет, что мы не сплочены. Да, с игровой точки зрения у нас есть предел. Второй пропущенный гол будет сниться в кошмарах, как и многие другие эпизоды», – сказал Моуринью.

На этой неделе в сеть попали детали разговора португальца с игроками «Ромы» после поражения от «Интера» в Кубке Италии (0:2). Футболисты остались недовольны, что данная информация просочилась в прессу.