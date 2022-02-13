«Вест Хэм» – лидер АПЛ по очкам, набранным в матчах, в которых команда уступала в счете

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«Вест Хэм» сыграл вничью с «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:2).

«Молотобойцы» открыли счет на 10-й минуте, однако «лисы» еще до перерыва сравняли счет, а во втором тайме вышли вперед.

Тем не менее гол защитника Крэйга Доусона в добавленное время позволил лондонцам избежать поражения.

«Вест Хэм» в этом сезоне набрал уже 13 очков в матчах, по ходу которых уступал в счете, и является лидером АПЛ по этому показателю.

Ближайшие преследователи – «Брайтон», «Эвертон» и «Тоттенхэм» – набрали по 11 очков.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 4-е место, набрав в 25 играх 41 очко.

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