«Вест Хэм» – лидер АПЛ по очкам, набранным в матчах, в которых команда уступала в счете

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Лестером» в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:2).
«Молотобойцы» открыли счет на 10-й минуте, однако «лисы» еще до перерыва сравняли счет, а во втором тайме вышли вперед.
Тем не менее гол защитника Крэйга Доусона в добавленное время позволил лондонцам избежать поражения.
«Вест Хэм» в этом сезоне набрал уже 13 очков в матчах, по ходу которых уступал в счете, и является лидером АПЛ по этому показателю.
Ближайшие преследователи – «Брайтон», «Эвертон» и «Тоттенхэм» – набрали по 11 очков.
В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 4-е место, набрав в 25 играх 41 очко.