Юрген Клопп: «Мане был игроком мирового уровня, но с Кубка Африки он вернется лидером иного порядка»

Главный тренер высоко отозвался о полузащитнике , который несколько дней назад выиграл со сборной .

«Он был отличным футболистом, игроком мирового уровня, когда уезжал на турнир из «Ливерпуля», но он вернется лидером иного порядка. Кубок Африки – большой турнир, самый важный в его жизни. Или самый важный в жизни на данный момент – я не хочу проводить такую черту. Это большой шаг для Мане на человеческом уровне, 100%.

Я не могу чувстовать еще большее уважение к тому, что сделал Садьо. Он точно стал одной из главных легенд всех времен в Сенегале, и это заслуженно. На его плечах лежало колоссальное давление. У меня обычно нет проблем с давлением, но, когда он пошел бить пенальти, я подумал, что это по-настоящему сложный момент в его жизни. Он принял этот вызов и справился с ним. Я был очень впечатлен.

Мане был лучшим игроком турнира. Невероятное достижение для него. Мы все знаем, что Садьо не пьет ни капли алкоголя, так что не было такого, что он носился по городу и не знал, где проснется. Я видел его фотографии с президентом Сенегала, с людьми на улицах. Это очень большой момент», – сказал Клопп.