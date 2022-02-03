РПЛ – на 6-м месте по доходам клубов среди европейских лиг в 2020 финансовом году. АПЛ лидирует, Ла Лига и Бундеслига – в тройке

представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.

Наибольший доход за период показали клубы – английские команды заработали 5,168 млрд евро, большая часть которых (2,333 млрд евро) – доходы от продажи прав на трансляции матчей.

Российская Премьер-лига заняла 6-е место по доходам клубов за период – заработала 777 млн евро. Большая часть этой суммы – выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности (602 млн евро суммарно).

В топ-10 лиг в 2020 финансовом году доходы по сравнению с 2019-м сократились у 9 чемпионатов (у РПЛ – на 11%). Единственное исключение – Бельгия. Доходы клубов местной лиги за период выросли на 7%.

Топ-10 лиг по доходам в 2020 финансовом году:

1. АПЛ – 5,168 млрд евро (основной источник дохода – ТВ-контракт, 2,333 млрд евро);

2. – 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро);

3. Бундеслига – 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро);

4. Серия А – 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро);

5. Лига 1 – 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро);

6. РПЛ – 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро);

7. Чемпионат Турции – 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро);

8. Чемпионат Нидерландов – 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро);

9. Чемпионат Бельгии – 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро);

10. Чемпионат Португалии – 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).