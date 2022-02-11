Тренер «Динамо» Булут о месте клуба в Бундеслиге: «Финишировали бы в середине таблицы»

Волкан Булут, ассистент главного тренера Сандро Шварца, поделился мнением о прогрессе бело-голубых в этом сезоне.

— «Динамо» в двух очках от «Зенита». Взять титул уже в этом году — реально?

— Год назад мы едва ли могли представить, что получим так много молодых игроков, которые доросли от академии до главной команды. Имею в виду не только Захаряна и Тюкавина — посмотрите, как здорово прибавили Грулев, Кутицкий, а также другие игроки, которым немного за 20: Шиманьски, Моро, Фомин. Их прогресс мотивирует двигаться дальше.

Если мы будем работать еще усерднее и каждую тренировку стараться улучшить себя, выкладываясь на сто процентов, тогда можем задуматься о чем-то еще. Например, о нашем месте в таблице.

Но сначала — работа, а уже потом мысли о титуле. Такой порядок — не наоборот.

— Если бы «Динамо» играло в Бундеслиге, какое место бы заняло?

— Ох, это сложный вопрос. Думаю, мы бы финишировали в середине таблицы, – сказал Булут.