«ПСЖ» тратит на зарплаты 629 млн евро – больше всех в Европе. Это 37% от суммы выплат всех клубов Лиги 1

Стало известно, сколько тратит на зарплаты игроков.

Как утверждает L’Équipe, зарплатная ведомость французского клуба – 629 миллионов евро, включая 136 млн евро в виде различных отчислений. Это 37% от суммы, которую тратят на зарплаты все клубы Лиги 1 (1,73 млрд евро).

629 млн евро – самая высокая зарплатная ведомость в Европе.

В прошлом сезоне парижане тратили на зарплаты около 500 млн евро, в сезоне-2019/20 – 414 млн евро, а в сезоне-2018/19 – 370 млн.

Напомним, прошлым летом состав «ПСЖ» пополнили Лионель Месси, Серхио Рамос, Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма и Джорджиньо Вейналдум.