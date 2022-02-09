«Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма». Интернет-магазин «Арсенала» пошутил про «шпор», клуб заявил об ошибке

пошутил о небольшом количестве трофеев, которые выиграл .

Пользователи интернет-магазина «канониров» заметили необычное сообщение на сайте. При наведении курсора на иконку корзины появлялся текст «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма».

Позже «Арсенал» заявил, что это сообщение появилось по ошибке.

«Это [сообщение] было размещено на сайте по ошибке и без соответствующих проверок и согласований и будет удалено настолько быстро, насколько возможно», – говорится в заявлении клуба.

Последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году, одержав победу в Кубке лиги. Кубок Англии «шпоры» не выигрывали с 1991 года, а чемпионат – с 1961-го.