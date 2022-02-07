Стоичков о Дембеле: «Его проблема – в окружении. Футбол – это не просто бег, нужно слушать»

Бывший футболист «Барселоны» прокомментировал ситуацию с вингером каталонского клуба , чей контракт истекает в конце сезона.

«Меня интересует не то, сколько «Барса» за него заплатила. Меня интересует то, что происходит во время игры. У него есть качества, он быстрый, он забивает. Но его проблема – в его окружении.

Я думаю, что он совершил ошибку и не может быть прощен. Он знает, что болельщики не будут его поддерживать. Ему нужно изменить свою ментальность. Его проблема в том, что не знает историю клуба.

Он должен знать, что футбол – это не просто бег. Он должен слушать. Я учился у Йохана Кройффа. Я также наблюдал за такими игроками, как Папен, Линекер, Герд Мюллер и ван Бастен. Я рос с этими людьми и хотел что-то изменить в своей игре.

За последние 12 лет зарплаты в футболе взлетели до небес. Он должен работать. Я никогда не сомневался в его качествах, но он должен найти выход из той ситуации, в которой он находится. Он не играл в 114 играх, и только 20 матчей он отыграл полностью.

В любом случае, отношение, которое он проявил, показывает, что в конце сезона он уйдет», – сказал Стоичков BeIn Sports.