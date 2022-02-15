ПСЖ – Реал Мадрид 15.01.2022 ⅛ Лиги Чемпионов, прогноз на футбольный матч

15 февраля 2022 года французский ПСЖ сыграет против мадридского Реала в первом матче ⅛ финала Лиги Чемпионов. Встреча состоится в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени. Опыт папы Карло или звёзды Парижа? Получится мощное противостояние, где в начале пути турнир покинет один из претендентов на кубок Чемпионов.

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ПСЖ

Французы вышли в ⅛ со второго места, пропустив вперёд английский Манчестер Сити. Конкуренцию в группе команде Почеттино также составили немецкий Лейпциг и бельгийский Брюгге. Стоит отметить, что между Сити и ПСЖ разница составила всего одно очко. А каждая из команд сумела добиться домашних побед друг против друга. Однако игра парижан не смотрится грозно в нападении несмотря на наличие звёзд в составе, а Месси и вовсе до сих пор не раскрылся на сто процентов. Но это было ещё в 2021 году, сейчас в состав вернулся оправившийся от травмы Серхио Рамос и даже успел отличиться в матче с Реймсом, а дала на внутренней арене складываются для ПСЖ прекрасно, как и многие последние годы. Эти моменты вселяют оптимизма фанатам парижского клуба, но что выйдет на деле, зависит от изобретательности главного тренера и звёзд французской команды.

Реал Мадрид

Испанцы уверенно вышли в плей-офф ЛЧ с первого места оставив позади миланский Интер, донецкий Шахтёр и Шериф. Единственное поражение пришлось против команды Юрия Вернидуба (1:2), результат можно считать действительно неожиданным. Однако больше подопечные Анчелотти осечек не допускали, особенно хочется отметить две победы против крепкого Интера (0:1 и 2:0). Но по результатам на внутренней арене складывается впечатление, что сливочные слегка забуксовали, команда проиграла Хетафе (0:1) и поделила очки с Эльче (2:2). Отсутствие Бензема также не отразится положительно на дела команды в нападении. Но опыт Карло Анчелотти в совокупности с мастерством команды могут дать положительный результат.

Прогноз на матч ПСЖ – Реал Мадрид: вероятный исход встречи и котировки букмекеров

Первая игра плей-офф между этими командами может сложиться без обилия голов и моментов в виду нервозности и опасений пропустить первыми. Последний раз клубы встречались дважды в 2019 году в рамках Лиги Чемпионов, где была зафиксирована ничья (2:2) и победа парижан (0:3). У каждого коллектива свои игровые и кадровые проблемы, отсюда предсказать победителя ещё сложнее.

Букмекерская контора “Мелбет” предлагает следующие котировки на матч: победа мадридского Реала — 3.5, ничья — 3,88, победа ПСЖ — 2.15

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Где смотреть ПСЖ – Реал Мадрид