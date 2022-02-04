Сергей Семак: «Дриусси выкупил контракт за 6 млн евро. За Клаудиньо заплатили столько же»

Главный тренер в интервью Sports.ru рассказал о трансфере полузащитника Клаудиньо.

– «Нам нужны качественные игроки. Наши желания – это одно, а возможности клуба – это другое. Поэтому мы рады любому игроку, который может усилить нашу игру или заменить ушедших». Помните, когда это сказали?

– Я это могут повторить и сейчас. Абсолютно правильные слова. У нас нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении, в этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс. Когда мы дойдем до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник». Сейчас у нас много универсалов, но и много позиций, которые недоукомплектованы.

– Вы рассуждаете абстрактно, а эта фраза была сказана после матча, во время которого объявили о переходе Клаудиньо. Поэтому это выглядело странно.

– Почему странно?

– Было очевидно, что «Зенит» хочет усилить эту зону, были слухи про игроков.

– Какую зону?

– По системе, которая была тогда – либо десятка, либо человек, который заменит Дриусси слева.

– Правильно. Нам нужен был игрок, который желательно будет на нескольких позициях.

Финансово трансфер Клаудиньо выглядел очень интересно. Насколько я знаю, Дриусси выкупил контракт за 6 миллионов евро. За Клаудиньо заплатили столько же, плюс небольшая рассрочка на три года. Это достаточно сопоставимо с приобретаемым качеством, – сказал Семак.