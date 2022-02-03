Мартинс, Николсон, Жиго, Максименко и Рассказов – в заявке «Спартака» на плей-офф ЛЕ

«Спартак» опубликовал заявку на плей-офф .

Московский клуб внес 28 игроков в заявку.

Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Даниил Марков, и Александр Селихов.

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, , Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, , Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, и Наиль Умяров.

Нападающие: Йордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.

По сравнению с групповым турниром «Спартак» дозаявил Кристофера Мартинса и Шамара Николсона (список А), а также Михаила Волкова и Дмитрия Маркитесова (список Б для молодых футболистов). Еще одно место в списке А занял Жиго, который заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».

Соперник «Спартака» по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки 25 февраля. Красно-белые проведут первый матч в гостях 10 марта, ответный – дома 17 марта.