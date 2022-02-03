18-летний хавбек «ПСЖ» Симонс бил пенальти в серии против «Ниццы», поскольку более опытные игроки отказались

18-летний полузащитник бил седьмой пенальти в серии пенальти после матча против «Ниццы» в Кубке Франции, поскольку более опытные партнеры не хотели брать на себя эту ответственность.

Симонс не реализовал 11-метровый, и парижский клуб вылетел из розыгрыша турнира. Главный тренер «ПСЖ» заявил, что решение о том, кто будет бить пенальти после пятого удара, принимали сами игроки.

Get French Football News со ссылкой на L’Equipe сообщает, что Симонс исполнял пенальти седьмым, поскольку никто из более опытных игроков не захотел это делать. К тому моменту к 11-метровой отметке еще не подходили , Тило Керер, Данилу Перейра и .