«Салах не особо меня впечатляет. Он не уровня Мбаппе, например». Форвард Камеруна Абубакар о Мохамеде

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Нападающий «Аль-Наср Эр-Рияда» Венсан Абубакар оценил игру форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха перед полуфинальным матчем Кубка Африки.

– В тот день египтянин Мохамед Салах провел хороший матч, но проиграл (речь о финале Кубка Африки-2017, в котором Камерун обыграл сборную Египта со счетом 2:1 – прим. Sports.ru). Общее мнение таково, что сейчас он сильнее, чем в 2017-м. Каково ваше мнение о нем?

– Он проводит отличный сезон в Премьер-лиге, помогает своей стране выйти в поздние стадии турнира. Я желаю ему большой удачи. Пусть победит сильнейший!

Он не производит на меня особого впечатления. Я говорю это четко, потому что я честный человек, и у меня свой взгляд на вещи. Если бы он произвел на меня впечатление, я бы так и сказал. Но он не особо впечатляет меня.

Он хороший игрок, он много забивает, но чего-то особенного он в играх не вытворяет. Конечно, он хорош в Премьер-лиге, потому что он играет в команде, которая находится на высоком уровне много лет. Он хороший игрок, но не на уровне Мбаппе, например», – сказал Абукбакар.

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