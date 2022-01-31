Лэмпард возглавил «Эвертон». Клуб идет 16-м в АПЛ

«Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.
43-летний специалист подписал контракт до июня 2024 года.
Лэмпард находился без работы больше года после увольнения из «Челси» в январе 2021-го.
Ранее он вел переговоры с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Норвичем», но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов.
«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 20 матчах 19 очков. Клуб уволил Рафаэля Бенитеса 16 января.
✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.— Everton (@Everton) January 31, 2022