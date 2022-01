Лэмпард возглавил «Эвертон». Клуб идет 16-м в АПЛ

«Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера.

43-летний специалист подписал контракт до июня 2024 года.

Лэмпард находился без работы больше года после увольнения из в январе 2021-го.

Ранее он вел переговоры с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Норвичем», но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов.

занимает 16-е место в турнирной таблице , набрав в 20 матчах 19 очков. Клуб уволил Рафаэля Бенитеса 16 января.

