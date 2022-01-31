Эриксен перешел в «Брентфорд». В июне у него остановилось сердце во время матча Евро

«Брентфорд» объявил о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.
Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.
Датчанин уже играл в АПЛ – с 2013 по 2020 год он выступал за «Тоттенхэм».
12 июня 2021 года во время матча сборной Дании против команды Финляндии на Евро-2020 (0:1) у Эриксена случился сердечный приступ. Позже хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. После этого «Интер», за который тогда играл Эриксен, расторг контракт с футболистом.
✍ Welcome to Brentford, @ChrisEriksen8 👊#BrentfordFC 🐝 #EriksenJoins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
Супергерои 2021-го – врачи, которые спасли Эриксена. Так подробно о них мы еще не рассказывали