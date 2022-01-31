Эриксен перешел в «Брентфорд». В июне у него остановилось сердце во время матча Евро

объявил о трансфере полузащитника .

Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

Датчанин уже играл в – с 2013 по 2020 год он выступал за .

12 июня 2021 года во время матча сборной Дании против команды Финляндии на Евро-2020 (0:1) у Эриксена случился сердечный приступ. Позже хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. После этого , за который тогда играл Эриксен, расторг контракт с футболистом.

Супергерои 2021-го – врачи, которые спасли Эриксена. Так подробно о них мы еще не рассказывали