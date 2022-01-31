УЕФА просит Анчелотти пройти тренерские курсы для продолжения работы. Срок лицензии Карло истек

УЕФА просит, чтобы главный тренер прошел обязательные тренерские курсы.

31 декабря 2021 года истек срок тренерской лицензии итальянца. уведомил 62-летнего специалиста, что ему нужно сдать экзамен, чтобы продолжить тренерскую деятельность, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Королевская испанская футбольная федерация сообщила Анчелотти, что свяжется с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию.

Анчелотти за время тренерской карьеры выиграл 21 трофей, трижды став победителем Лиги чемпионов.