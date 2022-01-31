УЕФА просит Анчелотти пройти тренерские курсы для продолжения работы. Срок лицензии Карло истек

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УЕФА просит, чтобы главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прошел обязательные тренерские курсы.

31 декабря 2021 года истек срок тренерской лицензии итальянца. УЕФА уведомил 62-летнего специалиста, что ему нужно сдать экзамен, чтобы продолжить тренерскую деятельность, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Королевская испанская футбольная федерация сообщила Анчелотти, что свяжется с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию.

Анчелотти за время тренерской карьеры выиграл 21 трофей, трижды став победителем Лиги чемпионов.

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