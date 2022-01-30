«Зенит» больше не планирует подписывать новичков этой зимой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб завершил работу на трансферном рынке этой зимой.
«Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно», — сказал Медведев.
В зимнюю паузу к петербургскому клубу присоединились защитник «Урала» Арсен Адамов, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и бразильский форвард Юри Алберто, приобретенный у «Интернасьонала».
Встречаем нового бразильца в «Зените». Юри Алберто мало прессингует, но похож на Азмуна рывками и очень опасен в штрафной