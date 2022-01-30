«Зенит» больше не планирует подписывать новичков этой зимой

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Арсен Адамов Юри Алберто Иван Сергеев Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб завершил работу на трансферном рынке этой зимой.

«Зенит» не планирует приобретать еще футболистов в зимнее трансферное окно», — сказал Медведев.

В зимнюю паузу к петербургскому клубу присоединились защитник «Урала» Арсен Адамов, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и бразильский форвард Юри Алберто, приобретенный у «Интернасьонала».

Встречаем нового бразильца в «Зените». Юри Алберто мало прессингует, но похож на Азмуна рывками и очень опасен в штрафной

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