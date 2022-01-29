«Спартаку» и «Локо» интересен хавбек «Сампдории» Торсбю. Он оценен в 7 млн евро (Sampdoria News)

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Полузащитник Мортен Торсбю может покинуть «Сампдорию».

Как сообщает Sampdoria News, в подписании 25-летнего норвежца заинтересованы три клуба: «Спартак», «Локомотив» и «Аугсбург». Однако официальных предложений от них пока не поступало.

Стоимость хавбека оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Торсбю провел в Серии А 21 матч, забив 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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