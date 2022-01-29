«Лацио» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Президенты клубов обсуждают трансфер

сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Несмотря на нежелание тренера бергамасков отпускать россиянина, римляне хотят до конца зимнего трансферного окна арендовать футболиста с правом выкупа.

Президент «Лацио» связался с коллегой из «Аталанты» Антонио Перкасси, чтобы обсудить трансфер Миранчука, сообщает Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Серии А Алексей провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.