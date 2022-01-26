«Барселона» сохраняет интерес к Морате. Подписание форварда – приоритет Хави

«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.
Подписание нового форварда является приоритетом для главного тренера сине-гранатовых Хави, несмотря на желание усилить и другие позиции.
Каталонский клуб потерял вингера Анссумане Фати, который пропустит примерно 2,5 месяца из-за травмы.
Именно приглашение Мораты является основным вариантом для «Барсы», однако сам Хави понимает, насколько тяжело будет клубу позволить себе зарплату игрока «Юве».
«Барселона» попробует разгрузить зарплатную ведомость, если все же в переговорах о трансфере Мораты будет прогресс.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не намерен отпускать испанца, однако переход Душана Влаховича из «Фиорентины» может повлиять на позицию боссов «бьянконери».