«Барселона» сохраняет интерес к Морате. Подписание форварда – приоритет Хави

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«Барселона» продолжает работу над трансфером нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.

Подписание нового форварда является приоритетом для главного тренера сине-гранатовых Хави, несмотря на желание усилить и другие позиции.

Каталонский клуб потерял вингера Анссумане Фати, который пропустит примерно 2,5 месяца из-за травмы.

Именно приглашение Мораты является основным вариантом для «Барсы», однако сам Хави понимает, насколько тяжело будет клубу позволить себе зарплату игрока «Юве».

«Барселона» попробует разгрузить зарплатную ведомость, если все же в переговорах о трансфере Мораты будет прогресс.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не намерен отпускать испанца, однако переход Душана Влаховича из «Фиорентины» может повлиять на позицию боссов «бьянконери».

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