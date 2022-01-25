Дзюба об игре в обороне: «Мы как спартанцы – 12-13 человек встали в ущелье и держимся»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями после того, как сыграл на позиции центрального защитника в товарищеском матче против «Жилины» (5:0).

– Артем, у вас сегодня насыщенный день. Гол, атака, замена, потом вышли в обороне. Что было самым ярким из этого?

– Игра в защите – самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче – дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, – вообще прекрасно.

Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

– Это была абсолютно ситуативная история, или вы уже знали заранее?

– Нет, я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.

– Если вспоминать гол, то что там произошло?

– Там, по-моему, забросил кто-то, а Далер великолепно одним касанием – не знаю, принимал он или нет – если принимал, то бывает. А если отдавал передачу – то гений. Я видел, что он играет в одно касание, прочувствовал ситуацию и сделал свою работу, вот и все.

– Этой победой заканчивает первый сбор. Как оцените готовность команды, функционал, собственное состояние?

– Я скажу, твердая четверочка, по функционалу все выполнили, себя ощущаю даже на четыре с плюсом. В целом нормально все, кроме падения в первый день от Далера Кузяева, где у него на полноги была гематома, а я дней шесть еле ходил – до сих пор болит – в остальном все нормально было. Все переварили вообще легко, – сказал Дзюба.