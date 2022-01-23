Газзаев о проекте «Локо»: «Это аферисты. Как можно было все завалить? Сейчас это середнячок лиги»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев отрицательно относится к происходящему в «Локомотиве».

– Как оцените проект ?

– Крайне отрицательно. Это аферисты – иначе не могу их назвать. Как можно в клуб, который входит в число лидирующих в российском футболе, который регулярно участвовал в еврокубках, прийти и все завалить?

Декларировать, что мы строим новую молодую команду, можно – но стройте и давайте результат. Сейчас это середнячок лиги. Непонятно, почему. Они хотели из поезда сделать «Сапсан», но «Сапсан» остановился – и движения не видим.

– Вас не устраивала философия Рангника?

– Абсолютно. Надо развивать свои кадры – своих игроков, своих тренеров, – сказал Газзаев.