Переговоры «Зенита» о трансфере Юри Алберто в финальной стадии («Чемпионат»)

«Зенит» ведет работу над трансфером молодого нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
Переговоры о переходе 20-летнего форварда находятся в финальной стадии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
«Стороны максимально близки к полной договоренности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», – сообщил один из источников.
Сегодня RMC Sport сообщил, что «Зенит» близок к приобретению бразильца. Однако, по данным Metaratings.ru, петербуржцы не планируют покупать нападающего этой зимой.