Переговоры «Зенита» о трансфере Юри Алберто в финальной стадии («Чемпионат»)

ведет работу над трансфером молодого нападающего .

Переговоры о переходе 20-летнего форварда находятся в финальной стадии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны максимально близки к полной договоренности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», – сообщил один из источников.

Сегодня RMC Sport сообщил, что «Зенит» близок к приобретению бразильца. Однако, по данным Metaratings.ru, петербуржцы не планируют покупать нападающего этой зимой.