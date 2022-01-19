Переговоры «Зенита» о трансфере Юри Алберто в финальной стадии («Чемпионат»)

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«Зенит» ведет работу над трансфером молодого нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Переговоры о переходе 20-летнего форварда находятся в финальной стадии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны максимально близки к полной договоренности. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», – сообщил один из источников.

Сегодня RMC Sport сообщил, что «Зенит» близок к приобретению бразильца. Однако, по данным Metaratings.ru, петербуржцы не планируют покупать нападающего этой зимой.

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