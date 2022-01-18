Криштиану Роналду: «Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. Хочу играть еще 4-5 лет»

Форвард и сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после получения специального приза от .

«В первую очередь, я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил. И я очень горжусь этим.

Я получил специальный приз от ФИФА – организации, к которой я отношусь с огромным уважением. Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Я горд – здорово быть лучшим бомбардиром в истории.

У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется», – сказал Роналду.

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