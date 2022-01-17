Роналду поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Канте – на 2-е, Жоржиньо – на 3-е

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия рейтинги ФИФА Роберт Левандовски Жоржиньо Фрелло Нголо Канте The Best Футбол

Стало известно, как нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду голосовал в номинации на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.

Первое место и 5 баллов португалец отдал форварду «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовскому.

На вторую строчку попал полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте (3 балла), на третью Роналду поставил еще одного хавбека лондонцев – Жоржиньо (1 балл), представляющего сборную Италии.

Месси поставил Неймара на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Бензема – на 3-е

Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха

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