Роналду поставил Левандовского на 1-е место в голосовании The Best, Канте – на 2-е, Жоржиньо – на 3-е

Стало известно, как нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду голосовал в номинации на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.
Первое место и 5 баллов португалец отдал форварду «Баварии» и сборной Польши Роберту Левандовскому.
На вторую строчку попал полузащитник «Челси» и сборной Франции Нголо Канте (3 балла), на третью Роналду поставил еще одного хавбека лондонцев – Жоржиньо (1 балл), представляющего сборную Италии.
Месси поставил Неймара на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Бензема – на 3-е
Левандовски выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА, опередив Месси и Салаха