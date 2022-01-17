Месси не вызовут в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией. Он продолжает восстанавливаться после ковида

Нападающий и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи национальной команды.

По информации TyC Sports, тренерский штаб аргентинцев не вызовет Месси, поскольку он продолжает восстанавливаться после коронавируса. Он останется в расположении клуба.

Отмечается, что изначально главный тренер аргентинцев планировал дать отдых Месси и не вызывать его на ближайшие игры отбора ЧМ-2022, поскольку сборная уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. При этом сам футболист не хотел пропускать игры. Однако в связи с последними событиями он будет вынужден пропустить эти матчи.

Таким образом, Месси не примет участия в матчах против и , которые состоятся 27 января и 1 февраля соответственно.

С подробной статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.