Месси не вызовут в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией. Он продолжает восстанавливаться после ковида

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси пропустит ближайшие матчи национальной команды.
По информации TyC Sports, тренерский штаб аргентинцев не вызовет Месси, поскольку он продолжает восстанавливаться после коронавируса. Он останется в расположении клуба.
Отмечается, что изначально главный тренер аргентинцев Лионель Скалони планировал дать отдых Месси и не вызывать его на ближайшие игры отбора ЧМ-2022, поскольку сборная уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. При этом сам футболист не хотел пропускать игры. Однако в связи с последними событиями он будет вынужден пропустить эти матчи.
Таким образом, Месси не примет участия в матчах против Чили и Колумбии, которые состоятся 27 января и 1 февраля соответственно.
С подробной статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.