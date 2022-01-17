Йович в поддержку Джоковича разместил карикатуру: Новак играет в теннис против австралийских чиновников, ковида, сатаны и протестующих

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Форвард «Реала» Лука Йович поддержал теннисиста Новака Джоковича, депортированного из Австралии.

Сербский футболист разместил в сторис инстаграма карикатуру про конфликт Новака и австралийских властей.

На рисунке Джокович играет в теннис против чиновников, у которых за спиной находятся коронавирус, протестующие против въезда теннисиста в страну и сатана.

Своего соотечественника Йович обозначил акронимом GOAT (Greatest Of All Time), что означает «величайший в истории».

Фото: Cadena SER

Напомним, Новака, приехавшего на Australian Open, не пустили в страну, а затем дважды, в том числе после обжалования в суде, аннулировали ему австралийскую визу. Джоковичу на 3 года запретят въезд в Австралию.

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

Джоковича второй раз высылают из Австралии – потому что его пребывание может «взбудоражить антиваксеров»

Ого, Джокович, возможно, подделал анализ на ковид – чтобы получить медотвод. Есть доказательства

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