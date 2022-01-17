ЦСКА подписал Медину до 2025 года. Он был вторым бомбардиром «Нью-Йорк Сити»

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ЦСКА объявил о трансфере бывшего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины.

Парагваец присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 3,5 года – до окончания сезона-2024/25.

В сезоне-2021 Медина провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

Подробно со статистикой парагвайца можно ознакомиться здесь.

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