ЦСКА подписал Медину до 2025 года. Он был вторым бомбардиром «Нью-Йорк Сити»

объявил о трансфере бывшего полузащитника «Нью-Йорк Сити» .

Парагваец присоединился к московскому клубу на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на 3,5 года – до окончания сезона-2024/25.

В сезоне-2021 Медина провел 36 матчей за в , забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

Подробно со статистикой парагвайца можно ознакомиться здесь.