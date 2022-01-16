Джокович проиграл суд по аннулированию визы. Он будет депортирован из Австралии

В Мельбурне федеральный суд рассмотрел прошение Новака Джоковича оценить законность аннулирования визы. Решение об отмене визы принял министр иммиграции Алекс Хоук.

Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек, после чего главный судья Джеймс Оллсоп постановил:

• прошение Джоковича отклонить.

• Джокович должен оплатить судебные издержки.

Мотивационная часть будет опубликована позже.

Подробнее об аргументах сторон читайте здесь.

Фанаты Джоковича уверены – Надаль въехал в Австралию незаконно. Это так?

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