Месси не сыграет с «Брестом» и в матчах Аргентины против Чили и Колумбии из-за последствий COVID

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться после инфицирования коронавирусом.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN, аргентинец продолжает тренироваться отдельно от команды и не примет участия в матче с «Брестом», который состоится 15 января в рамках 21-го тура Лиги 1.
Также 34-летний Месси пропустит игры национальной команды против Чили (28 января) и Колумбии (1 февраля) в квалификации ЧМ-2022.
В последний раз нападающий выходил на поле 22 декабря в матче «ПСЖ» с «Лорьяном» (1:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Месси может не сыграть с «Брестом» – он тренируется индивидуально. Ди Мария, Доннарумма и Дракслер вернулись в общую группу «ПСЖ»