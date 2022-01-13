Месси не сыграет с «Брестом» и в матчах Аргентины против Чили и Колумбии из-за последствий COVID

Форвард «ПСЖ» продолжает восстанавливаться после инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN, аргентинец продолжает тренироваться отдельно от команды и не примет участия в матче с «Брестом», который состоится 15 января в рамках 21-го тура Лиги 1.

Также 34-летний Месси пропустит игры национальной команды против (28 января) и (1 февраля) в квалификации ЧМ-2022.

В последний раз нападающий выходил на поле 22 декабря в матче «ПСЖ» с «Лорьяном» (1:1). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Месси может не сыграть с «Брестом» – он тренируется индивидуально. Ди Мария, Доннарумма и Дракслер вернулись в общую группу «ПСЖ»