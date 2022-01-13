«Барселона» может продать Френки де Йонга. Деньги пойдут на покупку Холанда

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Полузащитник Френки де Йонг может летом покинуть «Барселону».

Как сообщает Marca, продажа футболиста, чьи выступления в последнее время не в полной мере устраивают тренерский штаб, уже не представляется чем-то маловероятным. Хавбек не рассматривается как твердый игрок основного состава.

Продав 24-летнего нидерландца, «блауграна» сможет выручить значительную сумму, и эти деньги пойдут на финансирование перехода форварда Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд.

В текущем сезоне де Йонг провел 16 матчей в Ла Лиге, забив один гол. Подробно со статистикой полузащитника, выступающего в «Барселоне» с 2019 года, можно ознакомиться здесь.

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