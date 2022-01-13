Хави: «Барселона» попрощалась с Суперкубком Испании, но избавилась от комплексов»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги полуфинального матча Суперкубка Испании против (2:3).

«Я расстроен. В первые двадцать минут в нашей игре прослеживались комплексы. Мы думали о недавних матчах, недавних результатах. Но когда мы от комплексов избавились, то стали играть лучше, а в конце и вовсе контролировали игру.

Если бы мы бросали монету и выпал бы орел, результат в пользу «Барсы», никто бы и слова не сказал, но выпала решка.

Думаю, мы на верном пути. Сегодня в состав вернулся ряд важных футболистов.

Мы попрощались с турниром, но избавились от комплексов», – сказал .

«Барса» проиграла впервые за 7 матчей – «Реалу»