«Локомотив» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Славии» Кухты

«Локомотив» объявил о трансфере форварда «Славии» и сборной Чехии Яна Кухты.
Московский клуб сообщил, что согласовал контракт с 25-летним нападающим. Срок соглашения – четыре с половиной года.
В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде. Он будет выступать за «Локо» под номером 9.
Ранее стало известно, что московский клуб договорился о трансфере лучшего бомбардира «Славии» за 5 миллионов евро.
В 16 матчах текущего чемпионата Чехии Кухта забил 9 голов. Подробнее его статистика – здесь.