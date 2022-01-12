«Локомотив» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Славии» Кухты

«Локомотив» объявил о трансфере форварда «Славии» и сборной Чехии .

Московский клуб сообщил, что согласовал контракт с 25-летним нападающим. Срок соглашения – четыре с половиной года.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде. Он будет выступать за «Локо» под номером 9.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился о трансфере лучшего бомбардира за 5 миллионов евро.

В 16 матчах текущего чемпионата Чехии Кухта забил 9 голов. Подробнее его статистика – здесь.