«Локомотив» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Славии» Кухты

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Чехия Славия Прага возможные трансферы Ян Кухта Футбол

«Локомотив» объявил о трансфере форварда «Славии» и сборной Чехии Яна Кухты.

Московский клуб сообщил, что согласовал контракт с 25-летним нападающим. Срок соглашения – четыре с половиной года.

В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде. Он будет выступать за «Локо» под номером 9.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился о трансфере лучшего бомбардира «Славии» за 5 миллионов евро.

В 16 матчах текущего чемпионата Чехии Кухта забил 9 голов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные