«Челси» дважды обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги впервые с 2019-го

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги уступил «Челси» (0:1).

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Таким образом, «синие» вышли в финал турнира.

«Челси» примет участие в решающем матче Кубка лиги впервые с 2019 года – тогда команда уступила «Манчестер Сити» по пенальти. Последняя же победа в финале датируется 2015 годом.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи.

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