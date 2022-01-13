«Челси» дважды обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги впервые с 2019-го

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:1).
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Таким образом, «синие» вышли в финал турнира.
«Челси» примет участие в решающем матче Кубка лиги впервые с 2019 года – тогда команда уступила «Манчестер Сити» по пенальти. Последняя же победа в финале датируется 2015 годом.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи.
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 18 Рюдигер.
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Тоттенхэм –
Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.
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